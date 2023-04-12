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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини зі ствольної артилерії

12 квітня, 2023 середа
14:38
війна з Росією обстріл

Уранці 12 квітня російська окупаційна армія вкотре обстріляла прикордонні території Чернігівської області. Ворог застосував ствольну артилерію

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"З 08:10 до 08:15 зафіксовано 5 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в район між н.п. Галаганівка та н.п. Залізний Міст", - ідеться в повідомленні.

Військові зазначили, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації немає.

Новини
Чернігівщина
окупанти
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