Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини зі ствольної артилерії
Уранці 12 квітня російська окупаційна армія вкотре обстріляла прикордонні території Чернігівської області. Ворог застосував ствольну артилерію
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"З 08:10 до 08:15 зафіксовано 5 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в район між н.п. Галаганівка та н.п. Залізний Міст", - ідеться в повідомленні.
Військові зазначили, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації немає.
- У ніч на 10 квітня російська окупаційна армія здійснила мінометний обстріл прикордонних територій Сумської області.
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