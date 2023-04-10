Уночі росіяни здійснили мінометний обстріл прикордоння Сумщини
У ніч на 10 квітня російська окупаційна армія здійснила мінометний обстріл прикордонних територій Сумської області
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
"Уночі росіяни здійснили мінометний обстріл (20 прильотів) по території Середино-Будської громади. Попередньо – без наслідків", - ідеться в повідомленні.
- Уранці 9 квітня російська армія завдала удару по Середино-Будській громаді з артилерії, було зафіксовано 5 прильотів.
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