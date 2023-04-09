Ранком РФ атакувала Сумщину з артилерії, зафіксовано 5 прильотів
Уранці 9 квітня російська армія з артилерії завдала удару по Середино-Будській громаді, зафіксовано 5 прильотів
Про це поінформувала Сумська ОВА.
"Зранку з території рф здійснено 3 артилерійські обстріли Середино-Будської громади. Зафіксовано 5 прильотів. На щастя, без наслідків", - зазначили в адміністрації.
- Російська армія атакувала прикордонні райони Харківщини, зокрема ракета влучила поблизу Лозовеньківського водосховища, пошкоджено ресторан і будинок, в смт Великий Бурлук уражено будинки.
- РФ випустила по Херсонщині 495 снарядів, пошкоджено будинки, лінію електропередачі, суднозавод та зернотермінал.
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