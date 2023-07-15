Росіяни обстріляли село на Харківщині: загинув чоловік, ще один отримав поранення
У суботу, 15 липня, російські військові вдарили по селу Колодязне Куп'янського району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще один - отримав поранення
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Щойно росіяни обстріляли село Колодязне Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов зазначив, що внаслідок обстрілу населеного пункту, на жаль, загинув цивільний 33-річний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Наразі на місці влучання працюють екстрені служби.
- У ніч з 13 на 14 липня українські регіони знову атакували російські ударні безпілотники. В Одесі та Кривому Розі працювала ППО, проте є влучання і 56-річний постраждалий.
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