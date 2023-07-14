Нічна атака України 14 липня: у Кривому Розі знищена адмінбудівля комунального підприємства, є постраждалий
У ніч з 13 на 14 липня українські регіони знову атакували російські ударні безпілотники. В Одесі та Кривому Розі працювала ППО, проте є влучання і 56-річний постраждалий
Про це повідомляють Повітряні сили та місцева влада.
Уночі Повітряні сили оголошували про загрозу ударних БПЛА на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині. В інших областях ПС також попереджали про загрозу балістичного озброєння.
Кривий Ріг
Вночі Дніпропетровську область атакували ворожі безпілотники. Захисники з ПвК "Схід" збили 6 "шахедів". Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі, уточнили в ОВА.
Там пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхових житлових будинки.
Фото: Сергій Лисак
Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.
Фото: Сергій Лисак
Уночі керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул писав: "Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".
Одеса
Оперативне командування "Південь" зранку 14 липня у facebook зазначило, що над Одещиною ППО знищила 8 "шахедів".
Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук натякнув на роботу ППО. Місцеві повідомляють, що в Одесі паралельно з вибухами - гроза.
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