Про це повідомляють Повітряні сили та місцева влада.

Уночі Повітряні сили оголошували про загрозу ударних БПЛА на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині. В інших областях ПС також попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Кривий Ріг

Вночі Дніпропетровську область атакували ворожі безпілотники. Захисники з ПвК "Схід" збили 6 "шахедів". Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання – у Кривому Розі, уточнили в ОВА.

Там пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхових житлових будинки.

Фото: Сергій Лисак

Постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Фото: Сергій Лисак

Уночі керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул писав: "Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".

Одеса

Оперативне командування "Південь" зранку 14 липня у facebook зазначило, що над Одещиною ППО знищила 8 "шахедів".

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук натякнув на роботу ППО. Місцеві повідомляють, що в Одесі паралельно з вибухами - гроза.