Росіяни обстріляли Слов'янськ на Донеччині: є загиблий і поранені
Уранці 27 березня російські окупанти вдарили двома ракетами С-300 по Слов'янську Донецької області. Щонайменше одна людина загинула, 25 дістали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його даними, внаслідок ракетного обстрілу, який стався близько 10:30, зруйновано адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків - такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська.
Кириленко зазначив, що триває рятувальна операція, тому загиблих може виявитись більше.
На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський.
"Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості", - розповів голова держави.
Він зазначив, що на місці працюють усі служби, мешканці отримують необхідну допомогу. Триває розбір завалів.
"Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", - написав Зеленський.
- Минулої доби ворог обстріляв ракетами будинки в Авдіївці на Донеччині.
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