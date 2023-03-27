Росіяни обстріляли Слов'янськ на Донеччині: є загиблий і поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, внаслідок ракетного обстрілу, який стався близько 10:30, зруйновано адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків - такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська.

Кириленко зазначив, що триває рятувальна операція, тому загиблих може виявитись більше.

На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості", - розповів голова держави.

Він зазначив, що на місці працюють усі служби, мешканці отримують необхідну допомогу. Триває розбір завалів.

"Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", - написав Зеленський.