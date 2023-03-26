Ворог обстріляв ракетами дві багатоповерхівки в Авдіївці
26 березня російські війська випустили по місту Авдіївка Донецької області дві ракети. Унаслідок обстрілу пошкоджені дві багатоповерхівки
Про це інформує керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Вони (російські військові - ред.) здійснили ракетний авіаудар по двох багатоповерхівках", - написав Єрмак.
За попередньою інформацією серед мирного населення ніхто не постраждав.
- 7 березня Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
- 22 березня стало відомо, що росіяни обстрілюють дорогу з Авдіївки, яку мирні жителі використовують для евакуації з прифронтового міста. Попри це за останні три тижні з міста вдалося вивезти 180 людей.
- Вранці в суботу, 25 березня, російські військові завдали удару двома ракетами по Авдіївці Донецької області. Одна влучила у промислову зону, друга - у центральну частину міста, де багатоповерхові будинки.
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