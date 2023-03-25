Окупанти випустили по Авдіївці дві авіаційні ракети
Вранці в суботу, 25 березня, російські військові завдали удару двома ракетами по Авдіївці Донецької області. Одна влучила у промислову зону, друга - у центральну частину міста, де багатоповерхові будинки
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.
"Ситуація дуже загострена, дуже активно все відбувається - і в місті, і на позиціях навколо міста. Ніч більш-менш спокійно пройшла, але ранок почався з авіаракетного удару. Дві ракети залетіли в місто: одна в промислову зону поцілила, друга - в центральну частину, де багатоповерхові будинки розташовані. Слава Богу, немає у нас ні поранених, ні загиблих за цю добу", - сказав Барабаш.
За словами посадовця, на північ від міста відбуваються штурмові дії ворога, але воїни ЗСУ тримають оборону та залишаються на своїх позиціях.
Повідомляється, що місто й надалі перебуває під вогнем ворога, окупанти б'ють по Авдіївському коксохімічному заводу та по центральній частині міста "градами" та ствольною артилерією. Крім того, Барабаш зазначив, що на Авдіївському напрямку фронту зафіксовано облаштування окупантами фальшивих позицій.
- 22 березня стало відомо, що росіяни обстрілюють дорогу з Авдіївки, яку мирні жителі використовують для евакуації з прифронтового міста. Попри це за останні три тижні з міста вдалося вивезти 180 людей.
- 7 березня Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
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