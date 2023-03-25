Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

"Ситуація дуже загострена, дуже активно все відбувається - і в місті, і на позиціях навколо міста. Ніч більш-менш спокійно пройшла, але ранок почався з авіаракетного удару. Дві ракети залетіли в місто: одна в промислову зону поцілила, друга - в центральну частину, де багатоповерхові будинки розташовані. Слава Богу, немає у нас ні поранених, ні загиблих за цю добу", - сказав Барабаш.

За словами посадовця, на північ від міста відбуваються штурмові дії ворога, але воїни ЗСУ тримають оборону та залишаються на своїх позиціях.

Повідомляється, що місто й надалі перебуває під вогнем ворога, окупанти б'ють по Авдіївському коксохімічному заводу та по центральній частині міста "градами" та ствольною артилерією. Крім того, Барабаш зазначив, що на Авдіївському напрямку фронту зафіксовано облаштування окупантами фальшивих позицій.