Росіяни обстріляли Торецьк: загинули двоє працівників шахти
У ніч на 4 квітня війська РФ обстріляли Торецьк Донецької області, внаслідок чого загинули двоє та отримала контузію одна працівниця шахти
Про це повідомляє Міненерго.
Зазначається, що внаслідок російської атак загинули працівники шахти Центральна ДП Торецьквугілля Роман Муравенко та Лариса П'ятченко.
Ще одна працівниця вугільного підприємства - телефоністка Ольга Нікітіна - отримала контузію та направлена до лікарні на амбулаторне лікування.
"Російські терористи продовжують обстрілювати з усіх видів озброєння об’єкти нашої енергетичної інфраструктури. На жаль, втрачаємо найцінніше - наших працівників, героїв енергетичного фронту. Щирі співчуття родинам загиблих працівників шахти, найщиріші побажання швидкого одужання постраждалій", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Внаслідок обстрілу пошкоджено частину адміністративної будівлі, проте електрозабезпечення шахти працює.
- Російські війська вночі на 4 квітня здійснили обстріл двох громад Сумської області. В результаті три людини дістали поранення.
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