РФ вночі обстріляла прикордоння Сумщини: є троє поранених та пошкодження адмінбудівлі
Російські війська вночі на 4 квітня здійснили обстріл двох громад Сумської області. В результаті три людини дістали поранення
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Під вогнем ворога опинилися Середино-Будська та Есманська громади. У місті Середина-Буда зафіксовано чотири влучання по центральній частині міста, внаслідок чого поранення отримали три людини.
Крім того, внаслідок дій російських терористів пошкоджено приміщення місцевого Будинку культури та адмінбудівлі.
В Есманській громаді також відомо про 4 влучання, однак ніхто не постраждав. За словами посадовців, ворог гатив по прикордонню області з артилерії.
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