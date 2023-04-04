Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Під вогнем ворога опинилися Середино-Будська та Есманська громади. У місті Середина-Буда зафіксовано чотири влучання по центральній частині міста, внаслідок чого поранення отримали три людини.

Крім того, внаслідок дій російських терористів пошкоджено приміщення місцевого Будинку культури та адмінбудівлі.

В Есманській громаді також відомо про 4 влучання, однак ніхто не постраждав. За словами посадовців, ворог гатив по прикордонню області з артилерії.