Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: один загиблий
У суботу, 1 квітня 2023 року, російські військові вдарили по селищу міського типу Дворічна на Харківщині. Внаслідок цього загинув чоловік
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00 годині, внаслідок ударів окупантів у смт Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік", - написав Синєгубов.
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