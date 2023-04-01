Минулої доби РФ обстріляла прикордоння Харківщини, - ОВА
За добу, 31 березня, під російським вогнем перебували прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Під вогнем окупантів перебували Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Кам’янка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне та інші населені пункти. На щастя, обійшлося без значних руйнувань та постраждалих", - ідеться в повідомленні.
Посадовець зазначив, що триває гуманітарне розмінування області. За добу посилені піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили близько 8,5 га території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет.
- 28 березня армія окупантів завдала удару по Богодухову на Харківщині, пошкоджено 13 будинків і дитсадок, є поранений. А смт Дворічна РФ атакувала понад 150 разів.
- Упродовж 29 березня російська армія атакувала три райони Харківської області, пошкоджено будинки, господарські споруди та інфраструктуру. Є троє поранених.
- Уранці 31 березня російська окупаційна армія тричі обстріляла прикордонні території Чернігівської та Сумської областей зі ствольної артилерії та мінометів.
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