Росіяни надалі обстрілюють прикордоння Харківщини: пошкоджено будинки й дитсадок
Учора армія окупантів завдала удару по Богодухову на Харківщині, пошкоджено 13 будинків і дитсадок, є поранений. А смт Дворічна РФ атакувала понад 150 разів
Про це мовиться в телеграм-каналі голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Минулої доби РФ учергове атакувала інфраструктуру Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів Харківщини. Під обстрілами опинилися Богодухів, Вовчанськ, Дворічна, Стрілеча, Ветеринарне та інші міста і села.
"Протягом дня ворог масовано обстрілював з мінометів, артилерії та танків смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано понад 150 ударів". - зазначив Олег Синєгубов.
Через атаки на Вовчанськ пошкоджено промисловий об'єкт та господарчі споруди.
"Внаслідок ракетного удару по м. Богодухів пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка. Отримав поранення 63-річний чоловік. Госпіталізований у легкому стані", - додали в ОВА.
- Нагадаємо, удень 28 березня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Богодухову Харківської області. Постраждав літній чоловік, його госпіталізовано.
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