Росіяни надалі обстрілюють прикордоння Харківщини: пошкоджено будинки й дитсадок

Про це мовиться в телеграм-каналі голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Минулої доби РФ учергове атакувала інфраструктуру Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів Харківщини. Під обстрілами опинилися Богодухів, Вовчанськ, Дворічна, Стрілеча, Ветеринарне та інші міста і села.

"Протягом дня ворог масовано обстрілював з мінометів, артилерії та танків смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано понад 150 ударів". - зазначив Олег Синєгубов.

Через атаки на Вовчанськ пошкоджено промисловий об'єкт та господарчі споруди.

"Внаслідок ракетного удару по м. Богодухів пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка. Отримав поранення 63-річний чоловік. Госпіталізований у легкому стані", - додали в ОВА.