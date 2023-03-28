Росіяни завдали ракетного удару по Богодухову на Харківщині

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог знову завдає ударів по мирних жителях Харківщини. Сьогодні дві ворожі ракети, попередньо С-300, впали у м. Богодухів", - написав він.

"На місці працюють екстрені служби. Попередньо, без постраждалих. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється", - додав очільник ОВА.