Росіяни завдали ракетного удару по Богодухову на Харківщині
Удень 28 березня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Богодухову Харківської області. Попередньо це були дві ракети С-300
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог знову завдає ударів по мирних жителях Харківщини. Сьогодні дві ворожі ракети, попередньо С-300, впали у м. Богодухів", - написав він.
"На місці працюють екстрені служби. Попередньо, без постраждалих. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється", - додав очільник ОВА.
- У ніч на 28 березня окупанти завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині.
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