Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Росія продовжує нищити Краматорськ. Наслідки нічного ракетного удару по місту - пошкоджено школу, дитячий садок, 6 приватних будинків та будівлю підприємства", - написав він.

Свою чергою очільник Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що обійшлося без жертв.