Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджено школу, дитсадок і будинки
Пізно ввечері 27 березня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області, внаслідок чого було пошкоджено інфраструктуру
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
"Росія продовжує нищити Краматорськ. Наслідки нічного ракетного удару по місту - пошкоджено школу, дитячий садок, 6 приватних будинків та будівлю підприємства", - написав він.
Свою чергою очільник Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що обійшлося без жертв.
- Внаслідок ракетного удару 6 березня було зруйновано школу в Краматорську.
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