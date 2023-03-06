Ворог уночі ракетами ударив по Краматорську: зруйновано школу та пошкоджено 15 будинків
У ніч на 6 березня російська армія завдала ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області. Унаслідок цього зруйнована школа та пошкоджено 15 будинків
Про це інформує міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
Уночі рашисти відкрили ракетний вогонь по Краматорську.
Унаслідок обстрілів зруйновано школу та пошкоджено 15 багатоквартирних будинків.
Повідомляється, що, попередньо, ніхто не постраждав.
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