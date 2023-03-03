Мінреінтеграції ініціює постанову про примусову евакуацію дітей із районів бойових дій

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

"Влада має взяти на себе відповідальність за безпеку дітей у районах ведення бойових дій!" - заявила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Постанова передбачає надання дозволу обласним військовим адміністраціям (ОВА) ухвалювати рішення щодо проведення примусової евакуації дітей із зони бойових дій. Робити це дозволено за погодженням із органами військового командування та Коордштабом з питань проведення обов'язкової евакуації.

Примусово евакуюватимуть дітей з їхніми батьками або з тими, хто заміняє батьків.

У Мінреінтеграції наголошують, що такі рішення можуть ухвалювати щодо окремих населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Водночас батькам не дозволяють відмовитися від обов'язкової евакуації.

"Якщо батьки не можуть подбати про безпеку дітей, це зробить держава!" - наголосила Верещук.