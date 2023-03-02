Про це повідомили в Харківській ОВА.

Рішення обов’язково евакуювати ці категорії населення ухвалили з огляду на нестабільну безпекову ситуацію – російські війська постійно обстрілюють територію громади.

Усім евакуйованим обіцяють надати допомогу на безпечнішій території області.

"Жителям Куп’янщини нададуть місця проживання та харчування. Також їх забезпечать гуманітарною допомогою та медичною підтримкою. Відповідні соціальні служби сприятимуть в отриманні статусу внутрішньо переміщених осіб, грошової підтримки за державними програмами та допомоги від міжнародних організацій", – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На сьогодні в Куп’янській територіальній громаді зареєстровано 812 дітей, 724 людини з інвалідністю, 140 з яких – маломобільні.

Решта громадян також має змогу безплатно евакуюватися. Охочі виїхати з небезпечних територій можуть звернутися за номерами телефонів:

Єдиний колцентр: +380931776458. З 9:00 до 22:00;

ГО "Я Врятований": +380634406920;

Лінія Куп’янської міської військової адміністрації: +380957714446, +380989407833. З 8:00 до 22:00

Гаряча лінія "Червоний Хрест": 0800332402, +380732402402, +380673832402. З понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00.

Також можна заповнити відповідну форму на сайті.