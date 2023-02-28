Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Якщо ми говоримо про Донецьку, зокрема, область, Луганську. Там, де люди продовжують, на жаль, перебувати в жахливих умовах, особливо з дітьми, то ми опрацьовуємо сьогодні за ініціативи Мінреінтеграції проєкт обов’язкової евакуації родин із дітьми. І, власне, думаємо, як би нам правильно, можливо, навіть уже готувати якісь варіанти житла, і казати: "От дивіться, ви прямо поїдете сюди. Тут для вас є якесь місце, де ви зможете перебути якийсь час, а потім собі облаштуєте щось своє", - розповіла вона.

За її словами, держава має подбати про те, аби люди мали дах над головою, а не ночували на вокзалі.

"Я вважаю, що ми маємо як держава запропонувати місце, куди ми вивозимо. Інакше це справді буде недемократично. Ми не можемо взяти цю людину і залишити її на вокзалі. Ні. Ми маємо взяти її, транспортувати до того місця, де будуть забезпечені мінімальні умови побуту", - наголосила чиновниця.