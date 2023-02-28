В уряді опрацьовують проєкт рішення про обов'язкову евакуацію із зони бойових дій родин з дітьми
В уряді замислились про обов'язкову евакуацію цивільних із зони бойових дій. Для людей шукатимуть варіанти житла з мінімальними умовами побуту
Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович.
"Якщо ми говоримо про Донецьку, зокрема, область, Луганську. Там, де люди продовжують, на жаль, перебувати в жахливих умовах, особливо з дітьми, то ми опрацьовуємо сьогодні за ініціативи Мінреінтеграції проєкт обов’язкової евакуації родин із дітьми. І, власне, думаємо, як би нам правильно, можливо, навіть уже готувати якісь варіанти житла, і казати: "От дивіться, ви прямо поїдете сюди. Тут для вас є якесь місце, де ви зможете перебути якийсь час, а потім собі облаштуєте щось своє", - розповіла вона.
За її словами, держава має подбати про те, аби люди мали дах над головою, а не ночували на вокзалі.
"Я вважаю, що ми маємо як держава запропонувати місце, куди ми вивозимо. Інакше це справді буде недемократично. Ми не можемо взяти цю людину і залишити її на вокзалі. Ні. Ми маємо взяти її, транспортувати до того місця, де будуть забезпечені мінімальні умови побуту", - наголосила чиновниця.
- Про обов'язкову евакуацію з частини територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей говорила ще влітку минулого року віцепрем'єрка Ірина Верещук.
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