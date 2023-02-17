Верещук закликала негайно евакуюватися місцевих жителів, які ще перебувають у Бахмуті
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала 6 тис. мешканців Бахмута негайно евакуюватися: місто надалі перебуває під обстрілами
Звернення до жителів Бахмута Ірина Верещук опублікувала в телеграмі.
Міністерка з питань реінтеграції ствердила, що в Бахмуті на Донеччині донині залишається 6 тис. цивільних жителів, яким слід негайно залишити місто.
"Бахмут. Лише за сьогодні там загинули 5 цивільних, 9 поранено. У місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах", - мовиться в дописі за вечір 16 лютого.
Ірина Верещук пояснила: ті, хто залишається в місті, де ведуться бойові дії, наражають на небезпеку себе, своїх близьких та особливо - дітей. Зокрема, як ствердила віцепрем'єрка, цивільні в Бахмуті створюють проблеми та ризики для захисників і волонтерів у місті.
"Тому ще раз закликаю негайно евакуюватися. Як це зробити і куди звертатися, ви добре знаєте", - додала вона.
- Нагадаємо, з 13 лютого Бахмут перейшов на пропускну систему. Цивільні особи та преса можуть в'їжджати до міста лише за спецперепустками. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в місті залишаються менше ніж п'ять тисяч мешканців.
- Того ж дня британська розвідка констатувала, що перед керівництвом РФ постав вибір між завданням повністю окупувати Донбас та необхідністю обороняти наземний коридор до Криму на Запоріжжі. А Інститут вивчення війни наголосив, що завдяки обороні Бахмута в Донецькі області, Збройні Сили України створили умови для майбутнього контрнаступу.
- За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, ворог несе значні втрати на Бахмутському напрямку. Армія окупантів втрачає щонайменше по 50 військових щодня, тому змушена поповнювати свої лави зеками. Також він зазначив: Бахмут - це місто, де ворог найбільше приділяє уваги своїм атакувальним діям.
- За даними Генштабу 15 лютого на Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, серед них – Спірне, Виїмка, Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів яр, Ступочки, Предтечине та Курдюмівка.
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