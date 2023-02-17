Верещук закликала негайно евакуюватися місцевих жителів, які ще перебувають у Бахмуті

Звернення до жителів Бахмута Ірина Верещук опублікувала в телеграмі.

Міністерка з питань реінтеграції ствердила, що в Бахмуті на Донеччині донині залишається 6 тис. цивільних жителів, яким слід негайно залишити місто.

"Бахмут. Лише за сьогодні там загинули 5 цивільних, 9 поранено. У місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах", - мовиться в дописі за вечір 16 лютого.

Ірина Верещук пояснила: ті, хто залишається в місті, де ведуться бойові дії, наражають на небезпеку себе, своїх близьких та особливо - дітей. Зокрема, як ствердила віцепрем'єрка, цивільні в Бахмуті створюють проблеми та ризики для захисників і волонтерів у місті.

"Тому ще раз закликаю негайно евакуюватися. Як це зробити і куди звертатися, ви добре знаєте", - додала вона.