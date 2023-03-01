У Бахмуті залишаються близько 4500 мирних жителів, серед них 48 дітей, – ОВА
У Бахмуті Донецької області, де тривають активні бойові дії, все ще залишаються близько 4500 мирних жителів, серед них 48 дітей
Про це в коментарі CNN розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації України Тетяна Ігнатченко.
"Близько 4500 мирних жителів залишаються в Бахмуті. У тому числі 48 дітей, які не можуть бути евакуйовані, тому що вони живуть у недоступних місцях", - сказала вона.
Чиновниця зазначила, що в цих людей не бракує їжі та медикаментів.
"У місті є їжа, вода, ліки. Людей забезпечили всім заздалегідь", - розповіла Ігнатченко.
Водночас вона вважає, що "ситуація надзвичайно небезпечна для цивільних", і заликає людей евакуюватися.
- В уряді опрацьовують проєкт рішення про обов'язкову евакуацію із зони бойових дій родин із дітьми.
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