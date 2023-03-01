Про це в коментарі CNN розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації України Тетяна Ігнатченко.

"Близько 4500 мирних жителів залишаються в Бахмуті. У тому числі 48 дітей, які не можуть бути евакуйовані, тому що вони живуть у недоступних місцях", - сказала вона.

Чиновниця зазначила, що в цих людей не бракує їжі та медикаментів.

"У місті є їжа, вода, ліки. Людей забезпечили всім заздалегідь", - розповіла Ігнатченко.

Водночас вона вважає, що "ситуація надзвичайно небезпечна для цивільних", і заликає людей евакуюватися.