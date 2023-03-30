Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

29 березня російська армія обстріляла з артилерії, мінометів та іншої зброї населені пункти Харківського, Чугуївського й Куп'янського районів.

Під ударами опинилися Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Уди, Дворічна, Колодязне та інші міста й села.

"Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. У с. Подоли троє жінок отримали поранення та були госпіталізовані. У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.