Минулої доби РФ обстрілювала три райони Харківщини: пошкоджено будинки й інфраструктуру, є поранені
Упродовж 29 березня російська армія атакувала три райони Харківської області, пошкоджено будинки, господарські споруди та інфраструктуру. Є троє поранених
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
29 березня російська армія обстріляла з артилерії, мінометів та іншої зброї населені пункти Харківського, Чугуївського й Куп'янського районів.
Під ударами опинилися Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Уди, Дворічна, Колодязне та інші міста й села.
"Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. У с. Подоли троє жінок отримали поранення та були госпіталізовані. У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.
- 28 березня, армія окупантів завдала удару по Богодухову на Харківщині, пошкоджено 13 будинків і дитсадок, є поранений. А смт Дворічна РФ атакувала понад 150 разів. Пізніше терористи обстріляли село Подоли Куп'янського району.
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