Внаслідок російського обстрілу села на Харківщині постраждали три жінки
У середу, 29 березня, на Харківщині російські терористи обстріляли село Подоли Куп'янського району
Про це повідомляє Харківська ОВА.
"Ворог не припиняє терор мирного населення Харківщини. Під обстріл окупантів потрапили троє цивільних жінок 70, 69 та 68 років. Вони всі госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями. Стан одної жінки – важкий. Інші у середньому стані", - пише керівник ОВА Олег Синєгубов.
- Учора, 28 березня, армія окупантів завдала удару по Богодухову на Харківщині, пошкоджено 13 будинків і дитсадок, є поранений. А смт Дворічна РФ атакувала понад 150 разів.
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