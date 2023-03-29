Внаслідок російського обстрілу села на Харківщині постраждали три жінки

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Ворог не припиняє терор мирного населення Харківщини. Під обстріл окупантів потрапили троє цивільних жінок 70, 69 та 68 років. Вони всі госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями. Стан одної жінки – важкий. Інші у середньому стані", - пише керівник ОВА Олег Синєгубов.