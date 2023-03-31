Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"З 08:00 до 08.30 зафіксовано 20 приходів, імовірно, ствольна артилерія, в районі н.п. Улиця (Сумська обл). Про втрати серед місцевого населення та пошкодження от цивільної інфраструктури інформації не надходило", - йдеться у повідомленні.

Пізніше окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Олександрівку Чернігівської області. Було зафіксовано 26 приходів за неповну годину. Втрат немає.

Ближче до полудня загарбники застосували 120 мм міномети в районі Баранівки на Сумщині. Поранених чи загиблих немає.