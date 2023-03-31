Росіяни з початку доби тричі обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Уранці 31 березня російська окупаційна армія тричі обстріляла прикордонні території Чернігівської та Сумської областей зі ствольної артилерії та мінометів
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"З 08:00 до 08.30 зафіксовано 20 приходів, імовірно, ствольна артилерія, в районі н.п. Улиця (Сумська обл). Про втрати серед місцевого населення та пошкодження от цивільної інфраструктури інформації не надходило", - йдеться у повідомленні.
Пізніше окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Олександрівку Чернігівської області. Було зафіксовано 26 приходів за неповну годину. Втрат немає.
Ближче до полудня загарбники застосували 120 мм міномети в районі Баранівки на Сумщині. Поранених чи загиблих немає.
- 24 березня внаслідок обстрілів прикордоння Чернігівщини загинула людина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе