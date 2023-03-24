Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: одна людина загинула
У п'ятницю, 24 березня, росіяни обстріляли селище Городище Чернігівської області, убивши мирного жителя
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
Обстріл було скоєно близько 12:20. Імовірно загарбники стріляли з міномета калібру 120 мм. В результаті атаки згорів приватний будинок та загинула людина.
У ЗСУ зазначили, що відвідування прикордонної смуги є вкрай небезпечним для життя, та закликали місцевих переміститися вглиб території не менше ніж на 20 км.
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