Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: одна людина загинула

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Обстріл було скоєно близько 12:20. Імовірно загарбники стріляли з міномета калібру 120 мм. В результаті атаки згорів приватний будинок та загинула людина.

У ЗСУ зазначили, що відвідування прикордонної смуги є вкрай небезпечним для життя, та закликали місцевих переміститися вглиб території не менше ніж на 20 км.