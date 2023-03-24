Про це 24 березня повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Двом постраждалим допомогу надали на місці медики, які оперативно прибули на місце ворожого обстрілу. Ще двох жінок з тяжкими пораненнями бригада "швидкої" шпиталізувала, нині лікарі борються за їхні життя", - ідеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що поруч немає жодного військового обʼєкта, окупанти прицільно били з артилерії по домівках мирних жителів, поки ті ще спали.