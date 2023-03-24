Ворог обстріляв Білозерку на Херсонщині: 1 людина загинула, 4 дістали поранення
Російські окупанти прицільно обстріляли будинки мирних мешканців Білозерки Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще чотирьох поранено
Про це 24 березня повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Двом постраждалим допомогу надали на місці медики, які оперативно прибули на місце ворожого обстрілу. Ще двох жінок з тяжкими пораненнями бригада "швидкої" шпиталізувала, нині лікарі борються за їхні життя", - ідеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що поруч немає жодного військового обʼєкта, окупанти прицільно били з артилерії по домівках мирних жителів, поки ті ще спали.
- У ніч на 24 березня окупанти атакували Кривий Ріг "шахедами", є влучання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.77
-
EUR
Купівля 40.6Продаж 41.5
- Актуальне
- Важливе