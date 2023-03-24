Російські терористи обстріляли Кривий Ріг "шахедами"
У ніч з 23 на 24 березня російський агресор запустив по Кривому Рогу дрони-камікадзе
Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Ворожа атака дронами "Шахед". Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі!", - написав Вілкул.
Повітряну тривогу у Кривому Рогу оголосили о 2:54.
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