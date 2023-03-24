РФ обстріляла плавні в Херсоні: є загиблий і поранений
Удень 24 березня російська армія вчергове обстріляла Херсон: окупанти атакували плавні, унаслідок чого є загиблий та поранений
Про це Херсонська ОВА поінформувала в телеграмі.
Удень російські загарбники обстріляли плавні та складське приміщення в Херсоні, унаслідок чого сталося займання, яке пізніше ліквідували рятувальники
"Двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики, але на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди. Ще один постраждалий – 77-річний херсонець, котрий отримав поранення кінцівок та грудної клітини. Бригада швидкої шпиталізувала його до медзакладу в стані середньої тяжкості", - зазначили в адміністрації.
- Нагадаємо, удень 24 березня російські окупанти прицільно обстріляли будинки мирних мешканців Білозерки Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще чотирьох поранено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.04
Купівля 38.04Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.56Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе