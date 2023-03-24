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РФ обстріляла плавні в Херсоні: є загиблий і поранений

24 березня, 2023 п'ятниця
15:34
війна з Росією

Удень 24 березня російська армія вчергове обстріляла Херсон: окупанти атакували плавні, унаслідок чого є загиблий та поранений

Про це Херсонська ОВА поінформувала в телеграмі.

Удень російські загарбники обстріляли плавні та складське приміщення в Херсоні, унаслідок чого сталося займання, яке пізніше ліквідували рятувальники

"Двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики, але на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди.  Ще один постраждалий – 77-річний херсонець, котрий отримав поранення кінцівок та грудної клітини. Бригада швидкої шпиталізувала його до медзакладу в стані середньої тяжкості", - зазначили в адміністрації.

  • Нагадаємо, удень 24 березня російські окупанти прицільно обстріляли будинки мирних мешканців Білозерки Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще чотирьох поранено.
російська армія
Херсон
Херсонщина
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2023, п'ятниця
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