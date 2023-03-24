РФ обстріляла плавні в Херсоні: є загиблий і поранений

Про це Херсонська ОВА поінформувала в телеграмі.

Удень російські загарбники обстріляли плавні та складське приміщення в Херсоні, унаслідок чого сталося займання, яке пізніше ліквідували рятувальники

"Двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики, але на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди. Ще один постраждалий – 77-річний херсонець, котрий отримав поранення кінцівок та грудної клітини. Бригада швидкої шпиталізувала його до медзакладу в стані середньої тяжкості", - зазначили в адміністрації.