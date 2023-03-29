Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Повідомляється, що подія сталася поблизу міста Барвінкове.

Легковий автомобіль рухався по ґрунтовій польовій дорозі та наїхав на протитанкову міну армії РФ.

Унаслідок вибуху двоє мирних жителі загинули: 16-річний хлопець та 34-річний чоловік.

Також двоє чоловіків 20 та 24 років отримали поранення, їх ушпиталили.

Очільник Харківської області закликає українців не рухатися невідомими чи неперевіреними дорогами.

"Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, річки. Не чіпайте підозрілі предмети. Це дуже небезпечно і може коштувати життя", - наголосив Синєгубов.