В Ізюмському районі Харківщини автівка підірвалася на російській міні: двоє людей загинуло, зокрема неповнолітній
29 березня в Ізюмському районі Харківської області легківка на польовій дорозі автівка наїхала на російську міну. Унаслідок вибуху двоє загинуло, ще двоє зазнали уражень
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Повідомляється, що подія сталася поблизу міста Барвінкове.
Легковий автомобіль рухався по ґрунтовій польовій дорозі та наїхав на протитанкову міну армії РФ.
Унаслідок вибуху двоє мирних жителі загинули: 16-річний хлопець та 34-річний чоловік.
Також двоє чоловіків 20 та 24 років отримали поранення, їх ушпиталили.
Очільник Харківської області закликає українців не рухатися невідомими чи неперевіреними дорогами.
"Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, річки. Не чіпайте підозрілі предмети. Це дуже небезпечно і може коштувати життя", - наголосив Синєгубов.
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