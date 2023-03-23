На Харківщині внаслідок підриву на ворожій міні загинув чоловік
У четвер, 23 березня, в Куп'янському районі Харківської області на ворожій міні підірвався цивільний чоловік. Унаслідок отриманих травм він загинув
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні близько 16:00 у лісосмузі біля с. Григорівка Куп'янського району на російській міні підірвався 46-річний місцевий мешканець. На жаль, від отриманих поранень він загинув на місці", - написав чиновник.
Він закликав громадян бути максимально обережними й утриматися від відвідувань лісів, лісосмуг, полів, де можуть бути міни.
- 14 березня в Ізюмському районі на міні підірвався тракторист.
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