На Харківщині внаслідок підриву на ворожій міні загинув чоловік

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 16:00 у лісосмузі біля с. Григорівка Куп'янського району на російській міні підірвався 46-річний місцевий мешканець. На жаль, від отриманих поранень він загинув на місці", - написав чиновник.

Він закликав громадян бути максимально обережними й утриматися від відвідувань лісів, лісосмуг, полів, де можуть бути міни.