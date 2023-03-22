У Харківській області на касетному снаряді підірвався 50-річний чоловік

Про це повідомляє Харківська ОВА.

У селі Іванівка (Ізюмський район) 50-річний чоловік підірвався у полі на касетному снаряді. Від отриманих травм, загинув на місці.

"Вкотре закликаю всіх бути максимально уважними та обережними. Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними та можуть бути заміновані", - нагадав Олег Синєгубов.