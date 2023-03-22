Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Поблизу Великої Олександрівки на російській міні підірвався чоловік. Черговий трагічний випадок стався у лісосмузі за селом. 48-річний постраждалий втратив частину ноги. Травмованого шпиталізували", - йдеться в повідомленні.

В ОВА закликали людей не відвідувати лісосмуги та інші потенційно небезпечні місця, де можуть бути міни.