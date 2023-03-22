На Херсонщині чоловік наступив на ворожу міну: йому відірвало частину ноги
У Херсонській області цивільний чоловік у лісосмузі натрапив на російську міну. Внаслідок вибуху йому відірвало частину ноги
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Поблизу Великої Олександрівки на російській міні підірвався чоловік. Черговий трагічний випадок стався у лісосмузі за селом. 48-річний постраждалий втратив частину ноги. Травмованого шпиталізували", - йдеться в повідомленні.
В ОВА закликали людей не відвідувати лісосмуги та інші потенційно небезпечні місця, де можуть бути міни.
- 13 березня у Херсонській області автомобіль із цивільним чоловіком підірвався на російській міні. Внаслідок отриманих ушкоджень водій загинув на місці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.1
Купівля 38.1Продаж 38.88
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе