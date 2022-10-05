Росіяни обстріляли три громади у Сумській області
У вівторок, 4 жовтня, росіяни обстрілювали території Юнаківської, Хотінської та Білопільської громад Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"За звітній період росіяни двічі обстрілювали території Юнаківської, Хотінської та Білопільської громад. Всього 25 приходів з САУ. Без жертв та руйнувань", - написав Живицький.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.95
-
EUR
Купівля 38.7Продаж 39.96
- Актуальне
- Важливе