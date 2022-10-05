Росіяни обстріляли три громади у Сумській області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"За звітній період росіяни двічі обстрілювали території Юнаківської, Хотінської та Білопільської громад. Всього 25 приходів з САУ. Без жертв та руйнувань", - написав Живицький.

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