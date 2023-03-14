Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині: загинула жінка

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Вовчанська.

"Сьогодні близько 10:00 під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці", - написав він.