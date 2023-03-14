Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині: загинула жінка
Уранці 14 березня російські окупанти вкотре обстріляли Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого загинула 55-річна жінка
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Вовчанська.
"Сьогодні близько 10:00 під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці", - написав він.
- Учора під час обстрілу Вовчанська було пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини ДСНС і знищено 2 автомобілі рятувальників. Обійшлося без постраждалих.
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