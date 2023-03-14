У Вовчанську ворожих обстрілів зазнали пожежна частина та будинки, знищено дві автівки рятувальників
13 березня російські війська обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області. Пошкоджень зазнали будинки й пожежна частина
Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Минулої доби під вогнем росіян були Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стрілеча, Крохмальне, Гряниківка та інші міста і села.
Так, у Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС. Знищено 2 автомобілі рятувальників. Обійшлося без постраждалих.
Своєю чергою з села Гряниківка Куп'янського району госпіталізовані цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
"На лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районах Гряниківки та Дворічної, але зазнав невдачі та відступив з втратами. Наші захисники надійно тримають свої позиції та продовжують нищити ворога", - додав Синєгубов.
- Упродовж доби 10 березня російська армія обстріляла щонайменше 20 населених пунктів Харківщини, а в обласному центрі заживили усіх абонентів після атаки на енергосистему.
- Прикордоння Харківщини 12 березня знов опинилося під вогнем російської артилерії та мінометів, під атакою - райони щонайменше 7 міст і сіл.
- А в Ізюмському районі Харківської області цивільний чоловік наступив на міну "Пелюстка", його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.84
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 41.03
- Актуальне
- Важливе