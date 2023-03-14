Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби під вогнем росіян були Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стрілеча, Крохмальне, Гряниківка та інші міста і села.

Так, у Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС. Знищено 2 автомобілі рятувальників. Обійшлося без постраждалих.

Своєю чергою з села Гряниківка Куп'янського району госпіталізовані цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

"На лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районах Гряниківки та Дворічної, але зазнав невдачі та відступив з втратами. Наші захисники надійно тримають свої позиції та продовжують нищити ворога", - додав Синєгубов.