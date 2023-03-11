Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

10 березня російська армія надалі обстрілювала прикордонні міста й села Харківщини. Від атак постраждали Харківський, Куп'янський та Чугуївський райони, під вогнем опинилися якнайменше 20 населених пунктів.

"Внаслідок обстрілів с. Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки сталися пожежі", - зазначив голова ОВА.

Також Олег Синєгубов ствердив, що нині усі абоненти Харкова мають світло, тривають роботи з відновлення руху електротранспорту міста.

"В області без електроенергії залишаються 15 тис. абонентів у Вовчанську, Старому Салтові та Слатиному. Але найближчим часом енергетики там також відновлять електропостачання", - додав він.