Ситуація на Харківщині: РФ надалі обстрілює прикордоння, а в Харкові світло з'явилося в усіх абонентів міста
Упродовж доби 10 березня російська армія обстріляла щонайменше 20 населених пунктів Харківщини, а в обласному центрі заживили усіх абонентів після атаки на енергосистему
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
10 березня російська армія надалі обстрілювала прикордонні міста й села Харківщини. Від атак постраждали Харківський, Куп'янський та Чугуївський райони, під вогнем опинилися якнайменше 20 населених пунктів.
"Внаслідок обстрілів с. Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки сталися пожежі", - зазначив голова ОВА.
Також Олег Синєгубов ствердив, що нині усі абоненти Харкова мають світло, тривають роботи з відновлення руху електротранспорту міста.
"В області без електроенергії залишаються 15 тис. абонентів у Вовчанську, Старому Салтові та Слатиному. Але найближчим часом енергетики там також відновлять електропостачання", - додав він.
- Нагадаємо, у ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Унаслідок атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури в різних областях, є загиблі та поранені мирні мешканці.
- Станом на 10 березня на Харківщині тривали ремонтні роботи через пошкодження інфраструктури під час масованої ракетної атаки, тоді без світла залишалися щонайменше 520 тисяч споживачів.
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