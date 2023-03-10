Про це інформує очільник Харківського ОВА Олег Синєгубов.

"Наразі зі світлом уже понад 90% споживачів Харківської області", - пише очільник регіону.

Повідомляється, що електроенергія відсутня у жителів населених пунктів Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад.

У місті Харків заживлена критична інфраструктура та частина споживачів, проте без світла залишаються 470 тис. жителів, також 50 тис. людей в області.

"Відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб заживити усіх споживачів якнайшвидше", - наголошує Синєгубов.

Протягом доби 9 березня рашисти масовано обстрілювали зі ствольної артилерії, реактивних систем, мінометів та іншого озброєння прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Під вогнем були Вовчанськ, Козача Лопань, Дворічна, Стрілеча, Западне, Лиман та інші.

Унаслідок цього пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.