У Харкові після атаки РФ 9 березня без світла залишаються 470 тис. споживачів, в області - 50 тисяч
На Харківщині триває відновлення електропостачання після масованого ракетного удару 9 березня. Без світла залишаються щонайменше 520 тисяч споживачів
Про це інформує очільник Харківського ОВА Олег Синєгубов.
"Наразі зі світлом уже понад 90% споживачів Харківської області", - пише очільник регіону.
Повідомляється, що електроенергія відсутня у жителів населених пунктів Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад.
У місті Харків заживлена критична інфраструктура та частина споживачів, проте без світла залишаються 470 тис. жителів, також 50 тис. людей в області.
"Відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб заживити усіх споживачів якнайшвидше", - наголошує Синєгубов.
Протягом доби 9 березня рашисти масовано обстрілювали зі ствольної артилерії, реактивних систем, мінометів та іншого озброєння прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Під вогнем були Вовчанськ, Козача Лопань, Дворічна, Стрілеча, Западне, Лиман та інші.
Унаслідок цього пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
- Уночі на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Унаслідок атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури в різних областях, є загиблі та поранені мирні мешканці.
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