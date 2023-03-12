РФ надалі обстрілює прикордоння Харківщини, під вогнем - райони щонайменше 7 населених пунктів, пошкоджено будинки
Прикордоння Харківщини знов опинилося під вогнем російської артилерії та мінометів, під атакою - райони щонайменше 7 міст і сіл
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Російська армія надалі атакує прикордонні з РФ населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.
"Зокрема, минулої доби під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші", - ствердив голова ОВА.
Так, у с. Западне пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.
Зазначається, що минулої доби постраждалих від російської збройної агресії не було.
- Нагадаємо, ранком Генштаб ЗСУ звітував, що минулої доби російська армія завдала по Україні 12 авіаційних і 5 ракетних ударів та 56 обстрілів з РСЗВ, зокрема по Херсону й Запоріжжю.
- Тоді ж під російським вогнем опинився Херсон: російська армія 29 разів обстрілювала Херсонщину, в обласному центрі пошкоджено підприємство, приватні й багатоквартирні будинки.
- У ніч на 12 березня російська армія атакувала Очаків на Миколаївщині, зайнялися автівки, пошкоджено приватні будинки й багатоповерхівку.
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