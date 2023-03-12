Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російська армія надалі атакує прикордонні з РФ населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

"Зокрема, минулої доби під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші", - ствердив голова ОВА.

Так, у с. Западне пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Зазначається, що минулої доби постраждалих від російської збройної агресії не було.