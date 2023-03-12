Уночі РФ обстріляла Миколаївщину: пошкоджено будинки, зайнялися автівки
У ніч на 12 березня російська армія атакувала Очаків на Миколаївщині, зайнялися автівки, пошкоджено приватні будинки й багатоповерхівку
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
У ніч на 12 березня, о 00:45-00:49, росіяни з артилерії атакували Очаків. Зазначається, що люди неушкоджені.
"Відбулося займання автівок, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку. Наслідки пошкоджень уточнюються", - ствердив Віталій Кім.
- Нагадаємо, ранком Генштаб ЗСУ звітував, що минулої доби російська армія завдала по Україні 12 авіаційних і 5 ракетних ударів та 56 обстрілів з РСЗВ, зокрема по Херсону й Запоріжжю.
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