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Генштаб: РФ завдала по Україні 12 авіаційних та 5 ракетних ударів, а ЗСУ відбили 92 ворожих атаки на 5 напрямках

12 березня, 2023 неділя
06:45
війна з Росією ЗСУ

Минулої доби російська армія завдала по Україні 12 авіаційних і 5 ракетних ударів та 56 обстрілів з РСЗВ, зокрема по Херсону й Запоріжжю, а ЗСУ відбили 92 атаки РФ на 5 напрямках

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ на фейсбуці.

"Злочинний російський уряд не відмовляється від своїх намірів щодо окупації території України шляхом застосування як своїх власних збройних сил та ПВК, так і збройних формувань квазіреспублік, продовжуючи вести широкомасштабну збройну агресію", - наголосили в Генштабі.

Російська армія завдала 12 авіаційних і 5 ракетних ударів, а також здійснила 56 обстрілів з РСЗВ

Минулої доби росіяни завдали по Україні 2 авіаційних та 5 ракетних ударів, 2 з яких - по місту Запоріжжя. Російські окупанти застосували ЗРК С-300 по об’єкту цивільної інфраструктури, зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає.

Окрім того, ворог здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Один з них - по об’єкту цивільної інфраструктури міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення: двоє вбитих та троє поранених.

ЗСУ відбили 92 ворожі атаки на 5 напрямках, завдали 10 ударів по районах особового складу й техніки РФ та уразили склад боєприпасів і 2 місця розгортання РЕБ

Військові вчергове наголосили, що метою загарбників залишилися спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Так, росіяни зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках.

Тоді ж українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій РЕБ РФ.

Ситуація за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишалась стабільною.

Російська Федерація надалі зберігає значну військову присутність на території Республіки Білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 8 населених пунктів, а саме: Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки.

Зазначається, що попередньої доби окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного Харківської області; Новоселівського, Невського, Кузьминого, Білогорівки та Стельмахівки на Луганщині, а також Діброви, Роздолівки, Спірного та Ягідного Донецької області.

На Бахмутському напрямку РФ не припиняла штурмові дії міста Бахмут. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв, зокрема, Васюківку, Залізнянське, Дубово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Костянтинівку, Білу Гору, Міньківку, Оріхово-Василівку, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. Загалом, від обстрілів окупантів постраждало 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької. Не мав жодного успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали 18 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Олександропіль, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів, а саме: Малинівки, Гуляйполя, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків, Ольгівського, Червоного, Чарівного, Таврійського, Придніпровського, Плавнів, Кам’янського і Степового Запорізької області; Новополя - Донецької, а також Новодмитрівки, Михайлівки, Дудчан, Зміївки, Веселого, Іванівки, Антонівки, Білозерки, Дніпровського, Республіканця, Червоного Маяка, Новосілки, Одрадокамянки, Ольгівки, Тягинки, Токарівки, Понятівки, Ромашкового та міста Херсон. Загалом, постаждали майже 40 населених пунктів.

  • Нагадаємо, учора РФ вчергове обстріляла Херсон: ворожий снаряд влучив поблизу супермаркету. Відомо про трьох загиблих.
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Запоріжжя
російська армія
Луганщина
Херсон
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
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Запорізька область
Бахмут
Харківщина
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