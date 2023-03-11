Херсон опинився під обстрілом РФ, є загиблі та постраждалі
РФ вчергове обстріляла Херсон: ворожий снаряд влучив поблизу супермаркету. Відомо про трьох загиблих, кількість постраждалих уточнюється
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
"За даними слідства, 11 березня 2023 року війська держави-агресора вчергове обстріляли місто Херсон. Внаслідок влучення ворожого снаряду біля супермаркету загинуло троє цивільних осіб", - зазначили в прокуратурі. За даними Олександра Прокудіна, під атакою перебувало місце на Миколаївському шосе.
Кількість потерпілих уточнюється, адже на момент написання матеріалу обстріл триває. Голова ОВА поінформував про щонайменше двох поранених.
- Нагадаємо, упродовж доби 10 березня російська армія атакувала Херсонщину 355 снарядами, пошкоджено приватні будинки й багатоповерхівки, є 3 загиблих та 5 поранених.
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