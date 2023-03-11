Херсон опинився під обстрілом РФ, є загиблі та постраждалі

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 11 березня 2023 року війська держави-агресора вчергове обстріляли місто Херсон. Внаслідок влучення ворожого снаряду біля супермаркету загинуло троє цивільних осіб", - зазначили в прокуратурі. За даними Олександра Прокудіна, під атакою перебувало місце на Миколаївському шосе.

Кількість потерпілих уточнюється, адже на момент написання матеріалу обстріл триває. Голова ОВА поінформував про щонайменше двох поранених.