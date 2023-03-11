Минулої доби РФ випустила 355 снарядів по Херсону й області: пошкоджено будинки, є загиблі й поранені
Упродовж доби 10 березня російська армія атакувала Херсонщину 355 снарядами, пошкоджено приватні будинки й багатоповерхівки, є 3 загиблих та 5 поранених
Про це поінформували в Херсонській ОВА.
"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 71 раз обстріляли населені пункти Херсонщини. В цілому випустили 335 снарядів. Вороги відкривали вогонь з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - мовиться в тексті пресслужби.
Херсон російська армія атакувала 4 рази: під вогнем опинилися приватні й багатоквартирні будинки.
Минулої доби від російської збройної агресії загинули троє людей, ще п'ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби окупанти завдали по Україні 29 авіаційних та 4 ракетних удари, ворог також провів 100 обстрілів з РСЗВ.
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