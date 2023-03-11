Про це поінформували в Херсонській ОВА.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 71 раз обстріляли населені пункти Херсонщини. В цілому випустили 335 снарядів. Вороги відкривали вогонь з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - мовиться в тексті пресслужби.

Херсон російська армія атакувала 4 рази: під вогнем опинилися приватні й багатоквартирні будинки.

Минулої доби від російської збройної агресії загинули троє людей, ще п'ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.