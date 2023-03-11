Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу.

В окремих містах і селах тимчасово окупованої Донецької області росіяни надалі чинять тиск на місцевих мешканців. Зокрема в смт Володимирівка загарбники повністю заборонили в'їзд громадян без реєстрації, місцеві жителі не можуть пересуватися вулицями - встановлено блокпости.

За добу окупанти завдали по Україні 29 авіаційних та 4 ракетних удари, ворог також провів 100 обстрілів з РСЗВ

Протягом попередньої доби противник завдав 29 авіаційних та 4 ракетних удари по Донецькій області. Також загарбники провели 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

Зазначається, що загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України.

ЗСУ відбили понад 100 російських атак, уразили ворожий засіб ППО, склад боєприпасів і збили БПЛА "Орлан-10"

Військові попередили, що РФ не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на цих напрямках.

Тоді ж українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Зокрема захисники збили російський БПЛА типу "Орлан-10".

А ракетники та підрозділи артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.

Ситуація за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Росіяни надалі розгортають інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка, Єліне, Гай та Леонівка Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ходине та Атинське на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Амбарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне і Кам’янка Харківської області.

На Лиманському напрямку загарбники намагаються покращити тактичне положення. Ведуть безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Невське, Кремінна, Білогорівка, Спірне та Федорівка.

Здійснено артилерійські обстріли понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Масютівки, Кислівки, Піщаного і Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки, Невського і Кузьминого на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії - наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Залізнянське, Парасковіївка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали 19 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Озарянівка, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни вели обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, серед них – Золота Балка, Качкарівка, Каїри, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Інгулець, Молодіжне, Інженерне та Херсон.