Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією РФ чинить тиск на місцевих жителів Донеччини та надалі наступає на 5 напрямках, а ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак

РФ чинить тиск на місцевих жителів Донеччини та надалі наступає на 5 напрямках, а ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак

11 березня, 2023 субота
06:42
війна з Росією ЗСУ

Окупанти на Донеччині заборонили мешканцям Володимирівки пересуватися вулицями; армія РФ веде наступальні дії на 5 напрямках, де захисники відбили понад 100 ворожих атак

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу.

В окремих містах і селах тимчасово окупованої Донецької області росіяни надалі чинять тиск на місцевих мешканців. Зокрема в смт Володимирівка загарбники повністю заборонили в'їзд громадян без реєстрації, місцеві жителі не можуть пересуватися вулицями - встановлено блокпости.

За добу окупанти завдали по Україні 29 авіаційних та 4 ракетних удари, ворог також провів 100 обстрілів з РСЗВ

Протягом попередньої доби противник завдав 29 авіаційних та 4 ракетних удари по Донецькій області. Також загарбники провели 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

Зазначається, що загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України.

ЗСУ відбили понад 100 російських атак, уразили ворожий засіб ППО, склад боєприпасів і збили БПЛА "Орлан-10"

Військові попередили, що РФ не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на цих напрямках.

Тоді ж українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Зокрема захисники збили російський БПЛА типу "Орлан-10".

А ракетники та підрозділи артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.

Ситуація за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Росіяни надалі розгортають інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка, Єліне, Гай та Леонівка Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ходине та Атинське на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Амбарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне і Кам’янка Харківської області.

На Лиманському напрямку загарбники намагаються покращити тактичне положення. Ведуть безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Невське, Кремінна, Білогорівка, Спірне та Федорівка.

Здійснено артилерійські обстріли понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Масютівки, Кислівки, Піщаного і Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки, Невського і Кузьминого на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії - наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Залізнянське, Парасковіївка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали 19 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Озарянівка, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни вели обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, серед них – Золота Балка, Качкарівка, Каїри, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Інгулець, Молодіжне, Інженерне та Херсон.

російська армія
Луганщина
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Костянтинівка
Харківщина
ракетний удар
Читайте також:
10 березня, 2023 п'ятниця
Розвідка США вважає, що пов'язані з РФ особи намагаються спровокувати заколот проти влади Молдови, - CNN
9 березня, 2023 четвер
Останні заяви Лукашенка свідчать про його страшенний переляк, - Наливайченко
Ллойд Остин
10 березня, 2023 п'ятниця
Міністр оборони США закликав Ізраїль допомогти Україні боротися за свободу й надати допомогу
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.9
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
11 березня
06:20
Володимир Зеленський
Зеленський відповів на петицію щодо перейменування РФ на Московію
05:58
пенсія
Біженцям за кордоном продовжують нараховувати пенсії, - Мінсоцполітики
05:32
Японія
Розмінування, медицина та інфраструктура: Японія виділить Україні $170 млн
05:04
Укріплення РФ на кордоні з Україною
ISW пояснив, навіщо РФ будує оборонні лінії у прикордонних областях та Криму
04:37
Непокаране зло повертається
РФ скликає Радбез ООН для обговорення "русофобії": в Україні відреагували
04:09
путін
У РФ поширюють чутки, що Путін може відвідати вересневий саміт G20 в Індії, - Bloomberg
03:42
Netflix покаже документальний фільм про борщ з Клопотенком
Netflix покаже документальний фільм з Клопотенком про борщ
03:15
Реджап Ердоган
Блокування паралельного імпорту в Росію є рішенням уряду Туреччини, - Bloomberg
02:47
канабіс
У Чехії після тривалого судового розгляду відмовились визнавати Церкву коноплі релігією
02:19
санкції проти рф
Зеленський ввів санкції проти низки російських букмекерських контор та лотерей
01:51
Джо Байден і Урсула фон дер Ляйєн
Байден та фон дер Ляйєн у Білому домі обговорили допомогу Україні та стримування РФ
01:23
Цукерберг проти Маска: Meta планує створити конкурента Twitter, - CNN
00:52
Бахмут. Супутникові знімки Maxar
Масштаби руйнувань Бахмута: в мережі оприлюднили супутникові знімки
00:44
Оновлено
Олександр Усик
Усик погодився на нерівний гонорар за бій з Ф'юрі, але вимагає, щоб британець передав Україні 1 млн фунтів
00:27
Поліція у Німеччині
У німецькому Карлсруе зловмисник захопив заручників: поліція провела спецоперацію і звільнила людей
00:01
Огляд
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Перша хвиля нового наступу росіян вичерпує себе: військові підсумки тижня
2023, п'ятниця
10 березня
23:47
Володимир Зеленський
Дипломати працюють над зустріччю Зеленського і президента Сербії Вучича
23:38
Канада
Канада заборонила імпорт російських алюмінію та сталі
23:31
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Наступ російських військ ще не почався, - генерал Кривонос
23:09
Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку з мультфільму "Мавка. Лісова пісня"
23:06
Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 березня
22:39
Володимир Зеленський
Зеленський: Росія не визнає кордонів, тому розумно перемогти її зараз і гарантувати безпеку Європі
22:26
Німеччина уряд
Німецька залізниця перестала возити гуманітарну допомогу в Україну безкоштовно, - Spieg
22:19
Рауль Ріанчо
Екстренер збірної України заявив, що не соромиться роботи в Росії
22:16
ЗРК NASAMS
Норвегія надасть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS
21:59
Сумщина
Росіяни з артилерії обстріляли житлові будинки у Сумській області
21:55
Оновлено
Києво-Печерська Лавра
Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення
21:45
Володимир Зеленський
Після зустрічі з міністром оборони Грамом Зеленський заявив про можливі тренування українських пілотів у Норвегії
21:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Похорон Да Вінчі, великі руйнування у Бахмуті, заява Обрана про світову війну та захоплена в Україні зброя НАТО в Ірані. Світові ЗМІ про Україну 10 березня
21:26
Оновлено
У Києві попрощалися із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Да Вінчі
21:26
УПЦ МП
УПЦ МП відреагувала на вимогу звільнити будівлі Києво-Печерської лаври
20:44
"Зірвало башту від роботи аеророзвідки та артилерії": ДПСУ показала знищення російського танка
20:37
Володимир Зеленський
Можливості посилення в Бахмуті, потреби в боєприпасах, захист кордону: Зеленський провів засідання Ставки
20:07
Ашан
"Ашан" планує відкрити в РФ новий магазин і подвоїти свою присутність на російському ринку
20:05
Власний фронт: як Ferrexpo допомагає Україні в умовах війни
20:02
ЗСУ, БТРи
ЗСУ знищили 35 рашистів, 3 безпілотники, 2 дрони та 2 РСЗВ на південному фронті
20:01
Ексклюзив
Бахмут, ЗСУ
За останню добу під Бахмутом знищено майже 200 росіян, - речник Східного угрупування військ Череватий
20:01
Молдова
Розвідка США вважає, що пов'язані з РФ особи намагаються спровокувати заколот проти влади Молдови, - CNN
20:01
OPINION
Олександр Вільчинський
Незавершена війна
20:00
Огляд
Переможні новини 380 дня війни: з Києво-Печерської лаври виселяють УПЦ МП, а в окупованому Маріуполі цілий "букет бавовни"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV