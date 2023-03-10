Прикордонники відбили два російських штурми на Бахмутському напрямку

Про це повідомляє ДПСУ.

"Мінометники вражали піхоту противника на маршрутах руху та в укриттях. Розширення наступу зірвала снайперська пара прикордонників. Вони ліквідували окупанта, який виводив резерв на лінію зіткнення. Втративши орієнтування, 10 штурмовиків засіли за зруйнованою спорудою. Там їх вразили прикордонники-мінометники", - розповіли прикордонники.

На іншому напрямку, але також у Донецькій області, українські оператори БПЛА здійснили успішний "скид" на позиції росіян.

Боєприпас знищив бліндаж окупантів та протитанковий ракетний комплекс.

Загалом вчора, 9 березня, прикордонники завдали росіян втрат у вигляді: 24 вбитих і 27 поранених.