Прикордонники відбили два російських штурми на Бахмутському напрямку
На Бахмутському напрямку українські прикордонники знищили групи росіян, які атакували наші позиції
Про це повідомляє ДПСУ.
"Мінометники вражали піхоту противника на маршрутах руху та в укриттях. Розширення наступу зірвала снайперська пара прикордонників. Вони ліквідували окупанта, який виводив резерв на лінію зіткнення. Втративши орієнтування, 10 штурмовиків засіли за зруйнованою спорудою. Там їх вразили прикордонники-мінометники", - розповіли прикордонники.
На іншому напрямку, але також у Донецькій області, українські оператори БПЛА здійснили успішний "скид" на позиції росіян.
Боєприпас знищив бліндаж окупантів та протитанковий ракетний комплекс.
Загалом вчора, 9 березня, прикордонники завдали росіян втрат у вигляді: 24 вбитих і 27 поранених.
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