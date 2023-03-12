Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 29 разів атакували Херсонщину, випустивши по мирних населених пунктах області 156 снарядів. Обстрілювали з різних видів озброєння – мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - ствердили в адміністрації.

Російська армія 4 рази атакувала Херсон: снаряди поцілили в територію комунального підприємства, приватні та багатоквартирні будинки.

Від ворожих обстрілів загинули троє людей, ще три жителі Херсонщини дістали поранення.