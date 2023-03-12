Минулої доби РФ випустила по Херсонщині 156 снарядів: пошкоджено будинки та підприємство
11 березня російська армія 29 разів обстрілювала Херсонщину, в обласному центрі пошкоджено підприємство, приватні й багатоквартирні будинки
Про це поінформувала Херсонська ОВА в телеграмі.
"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 29 разів атакували Херсонщину, випустивши по мирних населених пунктах області 156 снарядів. Обстрілювали з різних видів озброєння – мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - ствердили в адміністрації.
Російська армія 4 рази атакувала Херсон: снаряди поцілили в територію комунального підприємства, приватні та багатоквартирні будинки.
Від ворожих обстрілів загинули троє людей, ще три жителі Херсонщини дістали поранення.
- Нагадаємо, ранком Генштаб ЗСУ звітував, що минулої доби російська армія завдала по Україні 12 авіаційних і 5 ракетних ударів та 56 обстрілів з РСЗВ, зокрема по Херсону й Запоріжжю.
- У ніч на 12 березня російська армія атакувала Очаків на Миколаївщині, зайнялися автівки, пошкоджено приватні будинки й багатоповерхівку.
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