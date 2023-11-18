Росіяни обстріляли з артилерії Велетенське на Херсонщині: є постраждалий
У суботу, 18 листопада, російські війська завдали артилерійського удару по селищу Велетенському Білозерської громади Херсонської області, унаслідок чого постраждав місцевий житель
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що близько 13:20 ворог обстріляв будівлю підприємства у селищі з артилерії.
Унаслідок російського удару постраждав 56-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги.
За даними ОВА, наразі потерпілий перебуває у хірургічному відділені лікарні.
- Ввечері п'ятниці, 17 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА: на Київщині та Хмельниччині працювала ППО. На Одещині є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури та поранений.
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