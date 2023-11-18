Росіяни обстріляли з артилерії Велетенське на Херсонщині: є постраждалий

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що близько 13:20 ворог обстріляв будівлю підприємства у селищі з артилерії.

Унаслідок російського удару постраждав 56-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги.

За даними ОВА, наразі потерпілий перебуває у хірургічному відділені лікарні.