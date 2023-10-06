Росіяни обстріляли з РСЗВ "Торнадо-С" селище на Харківщині: поранено чоловіка
Уранці 6 жовтня російські військові обстріляли смт Шевченкове Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого дістав поранення місцевий мешканець
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, 6 жовтня близько 09:00 російські військові обстріляли смт Шевченкове Куп'янського району. Дістав поранення місцевий житель", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди.
"За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ "Торнадо-С", - розповіли в ОГП.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
- Уранці окупанти також обстріляли Вовчанськ, унаслідок чого є поранені.
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