Росіяни обстріляли з РСЗВ "Торнадо-С" селище на Харківщині: поранено чоловіка

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, 6 жовтня близько 09:00 російські військові обстріляли смт Шевченкове Куп'янського району. Дістав поранення місцевий житель", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди.

"За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ "Торнадо-С", - розповіли в ОГП.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.