Росіяни атакували Вовчанськ на Харківщині: постраждали 3 людини
У п'ятницю, 6 жовтня російські терористи вкотре обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Унаслідок цього постраждали 3 людин
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району знищено житловий будинок на 3 квартири. Внаслідок влучання будинок загорівся", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждали 3 цивільні людини, які проживали в будинку. 76-річний чоловік отримав важкі опіки, чадним газом отруїлися 75-річна жінка та жінка 25 років, яка має інвалідність. Усі троє госпіталізовані.
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