Росіяни атакували Вовчанськ на Харківщині: постраждали 3 людини

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району знищено житловий будинок на 3 квартири. Внаслідок влучання будинок загорівся", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждали 3 цивільні людини, які проживали в будинку. 76-річний чоловік отримав важкі опіки, чадним газом отруїлися 75-річна жінка та жінка 25 років, яка має інвалідність. Усі троє госпіталізовані.