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Росіяни атакували Вовчанськ на Харківщині: постраждали 3 людини

6 жовтня, 2023 п'ятниця
12:52
Війна з Росією Харківщина

У п'ятницю, 6 жовтня російські терористи вкотре обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Унаслідок цього постраждали 3 людин

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району знищено житловий будинок на 3 квартири. Внаслідок влучання будинок загорівся", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що постраждали 3 цивільні людини, які проживали в будинку. 76-річний чоловік отримав важкі опіки, чадним газом отруїлися 75-річна жінка та жінка 25 років, яка має інвалідність.  Усі троє госпіталізовані.

  • 5 жовтня російська армія поцілила у кафе у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині, внаслідок чого загинула 51 людина.
  • Зранку 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків. Під завалами знайшли мертвого 10-річного хлопчика, а пізніше – його бабусю.
Україна
Росія
російська армія
Харківщина
ракетний удар
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