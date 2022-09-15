Росіяни обстріляли Запоріжжя: пошкоджено підприємство
У Запоріжжі 15 вересня росіяни обстріляли інфраструктурне підприємство, унаслідок чого в ньому вилетіли шибки й виникло знеструмлення
Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у телеграмі.
"Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки. Зафіксовано прильот поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста. На цей час відомо, що у будівлі повилітали шибки. Окрім того, через ушкодження виникло знеструмлення", - наголосив він.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
- 14 вересня, російські військові обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя, люди не постраждали.
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