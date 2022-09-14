Про це повідомив Голова Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Саме гучні звуки цих прильотів будо нещодавно чутно в Запоріжжі. Дотримуємось правил повітряної тривоги, вони рятують життя", - пише Старух.

Російські окупанти 14 вересня завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

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